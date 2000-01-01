|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|29184
|Наименование
|Ручка двери наружная Ман F90/F2000 T0969-3001 - со вставкой и ключами /3.85042/TD05-57-172-к-т 2шт
|Цвет
|черный
|Материал
|полимерный материал
|Сторона установки
|слева, справа
|Вес [кг]
|0,18
|Устройство запирания
|с ключом, со вставкой замка
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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