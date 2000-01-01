Сторона установки слева, справа Вес [кг] 0,18 Устройство запирания с ключом, со вставкой замка

Запчасть ручка двери наружная Ман Ф90/ф2000 T0969-3001 со вставкой и ключами 3.85042 TD05-57-172-к-т 2шт представлена по производителю FEBI с артикулом 29184. У данной детали есть аналоги с номерами: 385040, 81971006079, 81971006099, M20194, M5005128. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ручка двери наружная Ман Ф90/ф2000 T0969-3001 со вставкой и ключами 3.85042 TD05-57-172-к-т 2шт, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.