|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|29175
|Наименование
|Диск тормозной 322*30*140 MIDLINER
|Толщина тормозного диска (мм)
|30
|Толщина [мм]
|140
|Наружный диаметр [мм]
|322
|Ø фаски [мм]
|245
|Количество отверстий
|6
|Поверхность
|с покрытием
|Тип тормозного диска
|с внутренней вентиляцией
|Сторона установки
|передний мост
|Минимальная толщина [мм]
|27,75
|Вес [кг]
|17,05
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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