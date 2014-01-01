Наружный диаметр [мм] 322 Ø фаски [мм] 245 Количество отверстий 6 Поверхность с покрытием Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией Сторона установки передний мост Минимальная толщина [мм] 27,75 Вес [кг] 17,05 Соблюдать сервисную информацию

Запчасть диск тормозной 322*30*140 MIDLINER представлена по производителю FEBI с артикулом 29175. У данной детали есть аналоги с номерами: 29175, BCR175A, 661002, 960227, 98200128001, E93128000, T425507. Диски тормозные для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск тормозной 322*30*140 MIDLINER на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные диски тормозные для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.