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Диск тормозной 322*30*140 MIDLINER артикул 29175 FEBI в Алматы

29175 FEBI Диск тормозной 322*30*140 MIDLINER
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 29175
Наименование Диск тормозной 322*30*140 MIDLINER
Толщина тормозного диска (мм) 30
Толщина [мм] 140
Наружный диаметр [мм] 322
Ø фаски [мм] 245
Количество отверстий 6
Поверхность с покрытием
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Сторона установки передний мост
Минимальная толщина [мм] 27,75
Вес [кг] 17,05
Соблюдать сервисную информацию
Запчасть диск тормозной 322*30*140 MIDLINER представлена по производителю FEBI с артикулом 29175. У данной детали есть аналоги с номерами: 29175, BCR175A, 661002, 960227, 98200128001, E93128000, T425507. Диски тормозные для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск тормозной 322*30*140 MIDLINER на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные диски тормозные для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Диск тормозной 322*30*140 MIDLINER FEBI с артикулом 29175 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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