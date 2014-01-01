|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|29173
|Наименование
|Диск тормозной передний вентилируемый RVI 375x99x168x45 n10
|Толщина тормозного диска (мм)
|45
|Толщина [мм]
|99
|Наружный диаметр [мм]
|375
|Ø фаски [мм]
|144
|Количество отверстий
|10
|Поверхность
|с покрытием
|Тип тормозного диска
|с внутренней вентиляцией
|Сторона установки
|передний мост
|Минимальная толщина [мм]
|38
|Вес [кг]
|22,5
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Диск тормозной передний вентилируемый RVI 375x99x168x45 n10 FEBI с артикулом 29173 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита