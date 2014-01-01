Наружный диаметр [мм] 375 Ø фаски [мм] 144 Количество отверстий 10 Поверхность с покрытием Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией Сторона установки передний мост Минимальная толщина [мм] 38 Вес [кг] 22,5 Соблюдать сервисную информацию

Запчасть диск тормозной передний вентилируемый Рено 375x99x168x45 n10 представлена по производителю FEBI с артикулом 29173. У данной детали есть аналоги с номерами: 20568712, 20568712, 21496551, 21496551, 215085, 29173, 29173. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить диск тормозной передний вентилируемый Рено 375x99x168x45 n10, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.