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Ручка КПП ДАФ ХФ 95 29168 артикул 29168 FEBI в Алматы

29168 FEBI Ручка КПП ДАФ ХФ 95 29168
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 29168
Наименование Ручка КПП ДАФ ХФ 95 29168
Длина [мм] 156
Внутренний диаметр 4
Размер наружной резьбы M42 x 1,5
Количество присоединений 4
Маркировка цвета желтый, красный, черный, белый
Вид эксплуатации пневматичексий
Ширина 1 [мм] 71
Ширина 2 [мм] 57
Вес [кг] 0,56
Запчасть ручка КПП ДАФ ХФ 95 29168 представлена по производителю FEBI с артикулом 29168. Применяется на DAF, XF95, XF 95, 95XF, 85CF, CF75, CF65, CF85, 65CF, 75CF. У данной детали есть аналоги с номерами: 050338, 1285260, 21381, 400379, 4630850000, 551050, 551050O. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ручка КПП ДАФ ХФ 95 29168, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Ручка КПП ДАФ ХФ 95 29168 FEBI с артикулом 29168 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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