|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|29168
|Наименование
|Ручка КПП ДАФ ХФ 95 29168
|Длина [мм]
|156
|Внутренний диаметр
|4
|Размер наружной резьбы
|M42 x 1,5
|Количество присоединений
|4
|Маркировка цвета
|желтый, красный, черный, белый
|Вид эксплуатации
|пневматичексий
|Ширина 1 [мм]
|71
|Ширина 2 [мм]
|57
|Вес [кг]
|0,56
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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