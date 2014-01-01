Размер наружной резьбы M42 x 1,5 Количество присоединений 4 Маркировка цвета желтый, красный, черный, белый Вид эксплуатации пневматичексий Ширина 1 [мм] 71 Ширина 2 [мм] 57 Вес [кг] 0,56

Запчасть ручка КПП ДАФ ХФ 95 29168 представлена по производителю FEBI с артикулом 29168. Применяется на DAF, XF95, XF 95, 95XF, 85CF, CF75, CF65, CF85, 65CF, 75CF. У данной детали есть аналоги с номерами: 050338, 1285260, 21381, 400379, 4630850000, 551050, 551050O. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ручка КПП ДАФ ХФ 95 29168, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.