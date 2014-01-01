Толщина [мм] 143 Наружный диаметр [мм] 430 Ø фаски [мм] 168 Поверхность с покрытием Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией Минимальная толщина [мм] 37 Вес [кг] 34,66 Соблюдать сервисную информацию

Запчасть диск тормозной передний Мерседес 430 170/130*100*45 2VNT 29167 представлена по производителю FEBI с артикулом 29167. У данной детали есть аналоги с номерами: 29167LFE747, 29167LFE747, 29167, 20360E, M2000025, 9434210312, 01667200A. Диски тормозные для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск тормозной передний Мерседес 430 170/130*100*45 2VNT 29167 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные диски тормозные для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.