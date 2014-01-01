menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Диск тормозной передний MB 430/170/130*100*45 2VNT 29167 артикул 29167 FEBI в Алматы

29167 FEBI Диск тормозной передний MB 430/170/130*100*45 2VNT 29167
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 29167
Наименование Диск тормозной передний MB 430/170/130*100*45 2VNT 29167
Толщина тормозного диска (мм) 45
Число отверстий в диске колеса 10
Толщина [мм] 143
Наружный диаметр [мм] 430
Ø фаски [мм] 168
Поверхность с покрытием
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Минимальная толщина [мм] 37
Вес [кг] 34,66
Соблюдать сервисную информацию
Запчасть диск тормозной передний Мерседес 430 170/130*100*45 2VNT 29167 представлена по производителю FEBI с артикулом 29167. У данной детали есть аналоги с номерами: 29167LFE747, 29167LFE747, 29167, 20360E, M2000025, 9434210312, 01667200A. Диски тормозные для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск тормозной передний Мерседес 430 170/130*100*45 2VNT 29167 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные диски тормозные для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

С этим товаром покупают...

MERITOR MAX246K

Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз

SONDER 180020001

Колодки тормозные дисковые

MEYLE 0155212109

Тормозной диск

DON CVP020K

Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Диск тормозной передний MB 430/170/130*100*45 2VNT 29167 FEBI с артикулом 29167 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0