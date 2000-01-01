Наружный диаметр [мм] 330 Ø фаски [мм] 177 Количество отверстий 8 Поверхность с покрытием Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией Сторона установки Задний мост Минимальная толщина [мм] 26 Вес [кг] 17,6 Соблюдать сервисную информацию

Запчасть диск тормозной задний вентилируемый (34x129.50) NAN L2000;MB Атего 29166 представлена по производителю FEBI с артикулом 29166. У данной детали есть аналоги с номерами: 29166, M2000046, BCR216A, 362054, 960345, FCR216A, DBS26. Диски тормозные для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск тормозной задний вентилируемый (34x129.50) NAN L2000;MB Атего 29166 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные диски тормозные для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.