|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|29166
|Наименование
|Диск тормозной задний вентилируемый (34x129.50) NAN L2000;MB ATEGO 29166
|Толщина тормозного диска (мм)
|34
|Толщина [мм]
|129
|Наружный диаметр [мм]
|330
|Ø фаски [мм]
|177
|Количество отверстий
|8
|Поверхность
|с покрытием
|Тип тормозного диска
|с внутренней вентиляцией
|Сторона установки
|Задний мост
|Минимальная толщина [мм]
|26
|Вес [кг]
|17,6
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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