Материал Металл Сторона установки справа, внешний Вес [кг] 0,57 Устройство запирания без вставки замка

Запчасть ручка двери правая без личинки. F 95 95 XF XF 95/105 29165 представлена по производителю FEBI с артикулом 29165. У данной детали есть аналоги с номерами: 29165, 29165, 29165, SK2916500N, SK2916500N, 291650090100, 291650090100. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ручка двери правая без личинки. F 95 95 XF XF 95/105 29165 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.