|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|29165
|Наименование
|Ручка двери правая без личинки. F 95, 95 XF, XF 95/105 29165
|парные номера артикулов
|29164
|Цвет
|черный
|Материал
|Металл
|Сторона установки
|справа, внешний
|Вес [кг]
|0,57
|Устройство запирания
|без вставки замка
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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