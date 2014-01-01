Наружный диаметр [мм] 330 Ø фаски [мм] 175 Размер внутренней резьбы M12 x 1,75 Количество отверстий 12 Поверхность с покрытием Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией Сторона установки Задний мост Минимальная толщина [мм] 28 Вес [кг] 18,0 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с кольцом сенсора ABS Соблюдать сервисную информацию

Запчасть диск тормозной Даф задний (329х149х35х120) (1шт.) Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 29157. У данной детали есть аналоги с номерами: 29157, BCR226A, 1400273, 1407581, 1408254, 1408672, 521222. Диски тормозные для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск тормозной Даф задний (329х149х35х120) (1шт.) Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные диски тормозные для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.