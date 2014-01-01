Наружный диаметр [мм] 330 Ø фаски [мм] 138 Размер внутренней резьбы M12 x 1,75 Количество отверстий 12 Поверхность с покрытием Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией Сторона установки передний мост Минимальная толщина [мм] 28 Вес [кг] 18,0 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с кольцом сенсора ABS Соблюдать сервисную информацию

Запчасть диск тормозной Даф передний (330x123x34) (1шт.) Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 29156. У данной детали есть аналоги с номерами: 29156, 29156, BCR255A, 09936110, 1400163, 1408252, 1408670. Диски тормозные для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск тормозной Даф передний (330x123x34) (1шт.) Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные диски тормозные для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.