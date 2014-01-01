|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|29152
|Наименование
|Патрубок интеркулера DAF; F 2100/2500/2800, F 2900/3200/3300, F 3600, F 75/85/95, 75/85 CF, 95 XF, X
|Длина [мм]
|117
|Внутренний диаметр
|101
|Наружный диаметр [мм]
|107
|Вес [кг]
|0,18
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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