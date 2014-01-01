Наружный диаметр [мм] 107 Вес [кг] 0,18

Запчасть патрубок интеркулера DAF; F 2100/2500/2800 F 2900/3200/3300 F 3600 F 75/85/95 75/85 CF 95 XF X представлена по производителю FEBI с артикулом 29152. У данной детали есть аналоги с номерами: 29152, 29152, 10600001, 20600051, 0291452, 0292577, 1204236. Патрубки системы охлаждения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия патрубок интеркулера DAF; F 2100/2500/2800 F 2900/3200/3300 F 3600 F 75/85/95 75/85 CF 95 XF X на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные патрубки системы охлаждения с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.