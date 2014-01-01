Наружный диаметр [мм] 377 Ø фаски [мм] 335 Количество отверстий 10 Поверхность с покрытием Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией Сторона установки слева, справа Минимальная толщина [мм] 37 Вес [кг] 29,0

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