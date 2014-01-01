|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|29151
|Наименование
|Диск тормозной BPW 03.088.34.10.7
|Толщина тормозного диска (мм)
|45
|Толщина [мм]
|159,5
|Наружный диаметр [мм]
|377
|Ø фаски [мм]
|335
|Количество отверстий
|10
|Поверхность
|с покрытием
|Тип тормозного диска
|с внутренней вентиляцией
|Сторона установки
|слева, справа
|Минимальная толщина [мм]
|37
|Вес [кг]
|29,0
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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