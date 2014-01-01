Наружный диаметр [мм] 377 Ø фаски [мм] 275 Количество отверстий 8 Поверхность с покрытием Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией Сторона установки Задний мост Минимальная толщина [мм] 37 Вес [кг] 27,0 Соблюдать сервисную информацию

Запчасть диск тормозной 377мм представлена по производителю FEBI с артикулом 29148. У данной детали есть аналоги с номерами: 29148, 29148. Диски тормозные для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск тормозной 377мм на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные диски тормозные для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.