Производитель / Поставщик FEBI № Производителя 29141 Наименование Кронштейн MERCEDES Vito (99-) крепления форсунки FEBI Вес [кг] 0,062 Соблюдать сервисную информацию

Запчасть кронштейн Мерседес Vito (99-) крепления форсунки Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 29141. У данной детали есть аналоги с номерами: 29141, 2914229814T3016, MDP13891, MDP3141, 584051, S2914106, ACV060KNAM599. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кронштейн Мерседес Vito (99-) крепления форсунки Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.