Количество ребер 9 Вес [кг] 0,218

Запчасть ремень поликлиновой 9PK1424 Даф CF85IV/XF 95/105 представлена по производителю FEBI с артикулом 29085. У данной детали есть аналоги с номерами: 29085, 1661949, 1661954, 9PK1424HD, 541540. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремень поликлиновой 9PK1424 Даф CF85IV/XF 95/105 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.