Количество ребер 8 Вес [кг] 0167,0

Запчасть ремень генератора FL10 Вольво представлена по производителю FEBI с артикулом 29055. У данной детали есть аналоги с номерами: 031208700050, 12999629VT, 12999631VT, 16561, 215386, 2781201, 290550090200. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремень генератора FL10 Вольво, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.