|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|29055
|Наименование
|Ремень генератора FL10 VOLVO
|Длина [мм]
|1230
|Материал
|EPDM (Этилен-пропиленовый каучук)
|Количество ребер
|8
|Вес [кг]
|0167,0
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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