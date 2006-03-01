Количество ребер 4 Вес [кг] 0,073

Запчасть ремень поликлиновой 4PK1075 представлена по производителю FEBI с артикулом 28806. У данной детали есть аналоги с номерами: 28806, 4PK1070, 4PK1070HD, 4PK1075, 28805, 4PK1063, 4PK1070. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремень поликлиновой 4PK1075 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.