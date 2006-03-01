|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|28806
|Наименование
|Ремень поликлиновой 4PK1075
|Длина [мм]
|1075
|Материал
|EPDM (Этилен-пропиленовый каучук)
|Количество ребер
|4
|Вес [кг]
|0,073
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
NISSAN
NOTE (E11, NE11)
1.4
2006.03 - 2012.06
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