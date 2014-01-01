|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|28707
|Наименование
|Прокладка, крышка головки цилиндра
|Толщина [мм]
|7,98
|Материал
|резина
|Наружная длина [мм]
|332,5
|Внутренняя длина [мм]
|310
|Ширина 1 [мм]
|26,8
|Ширина 2 [мм]
|40,2
|Вес [кг]
|0,029
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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