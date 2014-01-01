|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|28684
|Наименование
|Тяга рулевая продольная, 124 G / L=1921 28684
|Длина [мм]
|1924
|Наружный диаметр [мм]
|42
|Размер наружной резьбы
|M24 x 1,5
|Длина резьбы [мм]
|25
|Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля
|для лево-/правосторонним управлением
|Размер конуса [мм]
|30
|Цвет
|черный
|Стойка
|Шатун
|Сторона установки
|передний мост, у поворотного кулака, от 1-го промеж.рыч.рул.привода ко 2-му промеж.рыч.рул.прив.
|Ø трубы [мм]
|60
|Вес [кг]
|17,5
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с корончатой гайкой
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с корончатой гайкой и шплинтом
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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