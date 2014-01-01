Размер наружной резьбы M24 x 1,5 Длина резьбы [мм] 25 Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля для лево-/правосторонним управлением Размер конуса [мм] 30 Цвет черный Стойка Шатун Сторона установки передний мост, у поворотного кулака, от 1-го промеж.рыч.рул.привода ко 2-му промеж.рыч.рул.прив. Ø трубы [мм] 60 Вес [кг] 17,5 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с корончатой гайкой Дополнительный артикул / Дополнительная информация с корончатой гайкой и шплинтом

Запчасть тяга рулевая продольная 124 G L=1921 28684 представлена по производителю FEBI с артикулом 28684. У данной детали есть аналоги с номерами: 28684, ZX121070, 300662, 119064, 23493, 2007278, 050203040130. Тяги рулевые и наконечники в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая продольная 124 G L=1921 28684 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные тяги рулевые и наконечники с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.