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Тяга рулевая продольная, 124 G / L=1921 28684 артикул 28684 FEBI в Алматы

28684 FEBI Тяга рулевая продольная, 124 G / L=1921 28684
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 28684
Наименование Тяга рулевая продольная, 124 G / L=1921 28684
Длина [мм] 1924
Наружный диаметр [мм] 42
Размер наружной резьбы M24 x 1,5
Длина резьбы [мм] 25
Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля для лево-/правосторонним управлением
Размер конуса [мм] 30
Цвет черный
Стойка Шатун
Сторона установки передний мост, у поворотного кулака, от 1-го промеж.рыч.рул.привода ко 2-му промеж.рыч.рул.прив.
Ø трубы [мм] 60
Вес [кг] 17,5
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с корончатой гайкой
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с корончатой гайкой и шплинтом
Запчасть тяга рулевая продольная 124 G L=1921 28684 представлена по производителю FEBI с артикулом 28684. У данной детали есть аналоги с номерами: 28684, ZX121070, 300662, 119064, 23493, 2007278, 050203040130. Тяги рулевые и наконечники в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая продольная 124 G L=1921 28684 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные тяги рулевые и наконечники с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Тяга рулевая продольная, 124 G / L=1921 28684 FEBI с артикулом 28684 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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