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Шланг радиатора артикул 28680 FEBI в Алматы

28680 FEBI Шланг радиатора
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 28680
Наименование Шланг радиатора
Проводка охлаждения от термостата к радиатору двигателя
Сторона установки слева сверху
Вес [кг] 0,03
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с быстроразъёмными муфтами

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Шланг радиатора FEBI с артикулом 28680 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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