|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|28676
|Наименование
|Тяга рулевая поперечная, LE6-9T L=1645 28676, Febi
|Длина [мм]
|1645
|Размер внутренней резьбы
|M24 x 1,5 LHT, M24 x 1,5 RHT
|Размер наружной резьбы
|M16 x 1,5
|Размер конуса [мм]
|20
|Цвет
|черный
|Сторона установки
|передний мост
|Ø трубы [мм]
|30
|Вес [кг]
|5,5
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с корончатой гайкой
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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