Размер наружной резьбы M16 x 1,5 Размер конуса [мм] 20 Цвет черный Сторона установки передний мост Ø трубы [мм] 30 Вес [кг] 5,5 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с корончатой гайкой

Запчасть тяга рулевая поперечная LE6-9T L=1645 28676 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 28676. У данной детали есть аналоги с номерами: 28676, 81467106865, 81467106866, 81467116717, 8589651, 53320000, 20889. Тяги рулевые и наконечники в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая поперечная LE6-9T L=1645 28676 Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные тяги рулевые и наконечники с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.