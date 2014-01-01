|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|28666
|Наименование
|Втулка, подушка кабины водителя
|парные номера артикулов
|28410
|Толщина [мм]
|47, 64
|Внутренний диаметр
|16
|Материал
|резина/металл
|Сторона установки
|сзади справа, сзади слева
|Наружный диаметр 1 [мм]
|69
|Наружный диаметр 2 [мм]
|87
|Вес [кг]
|0,63
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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