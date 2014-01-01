Материал алюминий Число крыльев 8 Вес [кг] 3,83 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с прокладкой Соблюдать сервисную информацию

Запчасть насос водяной 28647 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 28647. У данной детали есть аналоги с номерами: 28647, BK8801132, 20160220660, 316014, 01200022, 55200114, 51065006637. Насосы водяные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия насос водяной 28647 Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные насосы водяные с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.