Количество присоединений 2 Цвет серый, черный Материал полимерный материал Вес [кг] 0,013

Запчасть переключатель Скания 3 4 Серия (повышеной пониженой передачи) Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 28627. У данной детали есть аналоги с номерами: 121042, 1377386, 317090. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить переключатель Скания 3 4 Серия (повышеной пониженой передачи) Феби, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.