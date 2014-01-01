|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|28627
|Наименование
|Переключатель SCANIA 3,4 series (повышеной,пониженой передачи) FEBI
|Длина [мм]
|37,5
|Ширина [мм]
|21,5
|Количество присоединений
|2
|Цвет
|серый, черный
|Материал
|полимерный материал
|Вес [кг]
|0,013
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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