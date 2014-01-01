Материал Серый чугун Число крыльев 12 Вес [кг] 11,38 для оригинального номера 457 200 28 01 80 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с уплотнениями Соблюдать сервисную информацию

Запчасть насос водяной OM457LA/HLA представлена по производителю FEBI с артикулом 28626. У данной детали есть аналоги с номерами: 01072200A, 012000457004, 012000457005, 20160345705, 4572000901, 4572001001, 4572002401. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить насос водяной OM457LA/HLA, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.