|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|28616
|Наименование
|Шланг радиатора
|Проводка охлаждения
|от радиатора к водяному насосу
|Сторона установки
|слева сверху
|Вес [кг]
|0,228
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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