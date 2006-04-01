Наружный диаметр [мм] 10 Размер наружной резьбы M10 x 1 Вес [кг] 0,087

Запчасть шланг тормозной передний Мерседес Sprinter 515 CDI представлена по производителю FEBI с артикулом 28613. У данной детали есть аналоги с номерами: 28613, A9064280535. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия шланг тормозной передний Мерседес Sprinter 515 CDI на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.