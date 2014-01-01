|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|28585
|Наименование
|Ремкомплект поворотного кулака (шкворень) Вольво без подшипника (20390834/29486/7420590486/6.53242/5
|Длина [мм]
|226
|Наружный диаметр [мм]
|40, 60
|Размер наружной резьбы
|M40 x 1,5
|Сторона установки
|передняя ось, двусторонне
|Вес [кг]
|3,51
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|без подшипника
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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