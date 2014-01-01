Размер наружной резьбы M40 x 1,5 Сторона установки передняя ось, двусторонне Вес [кг] 3,51 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без подшипника

Запчасть ремкомплект поворотного кулака (шкворень) Вольво без подшипника (20390834/29486/7420590486/6.53242/5 представлена по производителю FEBI с артикулом 28585. У данной детали есть аналоги с номерами: 030576, 080598, 101359, 20390834, 230077, 295008, 295018. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремкомплект поворотного кулака (шкворень) Вольво без подшипника (20390834/29486/7420590486/6.53242/5, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.