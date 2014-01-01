Размер наружной резьбы M40 x 1,5 Сторона установки передняя ось, двусторонне Вес [кг] 3,34 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без подшипника

Запчасть ремкомплект шкворня Ø 40/60x231 mm ФЛ 6 FH12(G3 4)/FH16(G 2 3) FM9(G1 2) FM10(G1) FM12(G2/3) к-т на стор представлена по производителю FEBI с артикулом 28584. У данной детали есть аналоги с номерами: 28584, 295005, 295015, 230043, 706, 716, 900039. Ремкомплекты шкворней грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект шкворня Ø 40/60x231 mm ФЛ 6 FH12(G3 4)/FH16(G 2 3) FM9(G1 2) FM10(G1) FM12(G2/3) к-т на стор на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ремкомплекты шкворней грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.