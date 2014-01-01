Размер наружной резьбы M40 x 1,5 Сторона установки передняя ось, двусторонне Вес [кг] 2,97 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без подшипника

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