|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|28583
|Наименование
|Р/н шкворня Вольво 40/51х222 без подш. 3092467
|Длина [мм]
|222
|Наружный диаметр [мм]
|40, 51
|Размер наружной резьбы
|M40 x 1,5
|Сторона установки
|передняя ось, двусторонне
|Вес [кг]
|2,97
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|без подшипника
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Р/н шкворня Вольво 40/51х222 без подш. 3092467 FEBI с артикулом 28583 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита