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Ремонтный комплект реактивной тяги артикул 28530 FEBI в Алматы

28530 FEBI Ремонтный комплект реактивной тяги
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 28530
Наименование Ремонтный комплект реактивной тяги
Длина [мм] 170
Толщина [мм] 58, 75,5
Наружный диаметр [мм] 85
Ø фаски [мм] 23
Тип рычага для треугольного рычага (грузовой автомобиль)
Сторона установки Задняя ось двусторонне
Расстояние между отверстиями [мм] 130
Ø головки болта [мм] 24
Вес [кг] 2,55
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с дистанционной шайбой, с защитным кольцом
Запчасть ремонтный комплект реактивной тяги представлена по производителю FEBI с артикулом 28530. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремонтный комплект реактивной тяги, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Ремонтный комплект реактивной тяги FEBI с артикулом 28530 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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