Наружный диаметр [мм] 85 Ø фаски [мм] 23 Тип рычага для треугольного рычага (грузовой автомобиль) Сторона установки Задняя ось двусторонне Расстояние между отверстиями [мм] 130 Ø головки болта [мм] 24 Вес [кг] 2,55 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с дистанционной шайбой, с защитным кольцом

Запчасть ремонтный комплект реактивной тяги представлена по производителю FEBI с артикулом 28530. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремонтный комплект реактивной тяги, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.