|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|28522
|Наименование
|28522F_патрубок радиатора!\ BMW E39 2.0i-2.8i 98-03
|Проводка охлаждения
|от термостата к радиатору двигателя
|Сторона установки
|справа снизу
|Вес [кг]
|0,356
|для оригинального номера
|11 53 1 705 224
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с быстроразъёмными муфтами
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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