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28522F_патрубок радиатора!\ BMW E39 2.0i-2.8i 98-03 артикул 28522 FEBI в Алматы

28522 FEBI 28522F_патрубок радиатора!\ BMW E39 2.0i-2.8i 98-03
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 28522
Наименование 28522F_патрубок радиатора!\ BMW E39 2.0i-2.8i 98-03
Проводка охлаждения от термостата к радиатору двигателя
Сторона установки справа снизу
Вес [кг] 0,356
для оригинального номера 11 53 1 705 224
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с быстроразъёмными муфтами

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 28522F_патрубок радиатора!\ BMW E39 2.0i-2.8i 98-03 FEBI с артикулом 28522 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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