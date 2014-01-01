Размер внутренней резьбы M20 x 1,5 Цвет черный Вес [кг] 0,230

Запчасть ручка КПП Скания 28520 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 28520. У данной детали есть аналоги с номерами: 28520, ZX120945, 082803002420, 1482997, 1362071, 1110875, 114551. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ручка КПП Скания 28520 Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.