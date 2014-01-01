|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|28491
|Наименование
|Комплект подшипника ступицы колеса
|Ширина [мм]
|51
|Внутренний диаметр
|50
|Наружный диаметр [мм]
|98
|Конструкция подшипника
|радиально-упорный шариковый подшибник
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|Подшипник интегрированный в ступицу колеса, без встроенного распылителя омывателя, cо ступицей, с кольцом сенсора ABS
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
|Вес [кг]
|4,021
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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