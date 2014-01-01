menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Комплект подшипника ступицы колеса артикул 28491 FEBI в Алматы

28491 FEBI Комплект подшипника ступицы колеса
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 28491
Наименование Комплект подшипника ступицы колеса
Ширина [мм] 51
Внутренний диаметр 50
Наружный диаметр [мм] 98
Конструкция подшипника радиально-упорный шариковый подшибник
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 Подшипник интегрированный в ступицу колеса, без встроенного распылителя омывателя, cо ступицей, с кольцом сенсора ABS
Сторона установки передний мост слева, передний мост справа
Вес [кг] 4,021

С этим товаром покупают...

BMW 37116771932

Опора, стабилизатор

LEMFORDER 2719101

Сайлентблок рычага подвески зад прав/лев

IBERIS IB4004

Ступица колеса переднего IBERIS CHEVROLET CAPTIVA; OPEL ANTARA 06 (25903358)

MEYLE 3146100004HD

Втулка, рычаг колесной подвески

BOSCH F026407123

Масляный фильтр
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект подшипника ступицы колеса FEBI с артикулом 28491 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0