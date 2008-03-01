|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|28488
|Наименование
|28488F_сайлентблок пер.нижн.рычага зад.!\ MB W220 all 98-05 /C215 all 99-06
|Длина [мм]
|122
|Толщина [мм]
|80
|Внутренний диаметр
|24
|Наружный диаметр [мм]
|70, 34
|Сторона установки
|Передняя нижняя ось
|Тип установки
|Сайлентблок
|Вес [кг]
|0,322
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MERCEDES-BENZ
SL (R230)
280 (230.454)
2008.03 - 2012.01
MERCEDES-BENZ
SL (R230)
300 (230.454)
2008.03 - 2012.01
MERCEDES-BENZ
SL (R230)
350 (230.456)
2008.03 - 2012.01
MERCEDES-BENZ
SL (R230)
350 (230.458)
2008.03 - 2012.01
MERCEDES-BENZ
SL (R230)
500 (230.471)
2008.03 - 2012.01
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