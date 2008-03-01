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28488F_сайлентблок пер.нижн.рычага зад.!\ MB W220 all 98-05 /C215 all 99-06 артикул 28488 FEBI в Алматы

28488 FEBI 28488F_сайлентблок пер.нижн.рычага зад.!\ MB W220 all 98-05 /C215 all 99-06
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 28488
Наименование 28488F_сайлентблок пер.нижн.рычага зад.!\ MB W220 all 98-05 /C215 all 99-06
Длина [мм] 122
Толщина [мм] 80
Внутренний диаметр 24
Наружный диаметр [мм] 70, 34
Сторона установки Передняя нижняя ось
Тип установки Сайлентблок
Вес [кг] 0,322
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
MERCEDES-BENZ SL (R230) 280 (230.454) 2008.03 - 2012.01
MERCEDES-BENZ SL (R230) 300 (230.454) 2008.03 - 2012.01
MERCEDES-BENZ SL (R230) 350 (230.456) 2008.03 - 2012.01
MERCEDES-BENZ SL (R230) 350 (230.458) 2008.03 - 2012.01
MERCEDES-BENZ SL (R230) 500 (230.471) 2008.03 - 2012.01

Если хотите купить 28488F_сайлентблок пер.нижн.рычага зад.!\ MB W220 all 98-05 /C215 all 99-06 FEBI с артикулом 28488 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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Моторное масло
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Популярные

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