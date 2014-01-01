|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|28436
|Наименование
|28436F_диск тормозной передний!\ Suzuki Grand Vitara 2.0-2.0HDi 98-00
|Толщина тормозного диска (мм)
|22
|Число отверстий в диске колеса
|5
|Толщина [мм]
|29
|Наружный диаметр [мм]
|310
|Ø фаски [мм]
|139,7
|Поверхность
|с покрытием
|Тип тормозного диска
|с внутренней вентиляцией
|Сторона установки
|передний мост
|Минимальная толщина [мм]
|20
|Диаметр центрирования [мм]
|108
|Вес [кг]
|6,28
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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