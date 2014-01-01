Тип резьбы с правой резьбой Размер конуса [мм] 30 Сторона установки передний мост слева, передний мост справа Вес [кг] 1,55 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с корончатой гайкой

Запчасть наконечник поперечной рулевой тяги представлена по производителю FEBI с артикулом 28411. У данной детали есть аналоги с номерами: 0004607748, 0014602048, 050301910960, 21296, 2129601, 2129602, 53692000. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить наконечник поперечной рулевой тяги, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.