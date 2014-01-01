|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|28410
|Наименование
|Втулка, подушка кабины водителя
|парные номера артикулов
|28666
|Толщина [мм]
|47
|Внутренний диаметр
|40
|Материал
|резина/металл
|Сторона установки
|спереди справа, спереди слева
|Наружный диаметр 1 [мм]
|73
|Наружный диаметр 2 [мм]
|95,5
|Вес [кг]
|0,65
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Втулка, подушка кабины водителя FEBI с артикулом 28410 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита