Сторона установки передняя ось, двусторонне Вес [кг] 5,02 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с подшипником скольжения

Запчасть шкворень Рено 50*236 представлена по производителю FEBI с артикулом 28400. У данной детали есть аналоги с номерами: 28400, 7420865913, 20865913, 230014, 653240, 694004, 111211. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия шкворень Рено 50*236 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.