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шкворень RVI 50*236 артикул 28400 FEBI в Алматы

28400 FEBI шкворень RVI 50*236
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 28400
Наименование шкворень RVI 50*236
Длина [мм] 235
Наружный диаметр [мм] 50
Сторона установки передняя ось, двусторонне
Вес [кг] 5,02
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с подшипником скольжения
Запчасть шкворень Рено 50*236 представлена по производителю FEBI с артикулом 28400. У данной детали есть аналоги с номерами: 28400, 7420865913, 20865913, 230014, 653240, 694004, 111211. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия шкворень Рено 50*236 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить шкворень RVI 50*236 FEBI с артикулом 28400 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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