|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|28398
|Наименование
|Сальник шкворня 50*58*4
|Толщина [мм]
|4
|Внутренний диаметр
|50
|Наружный диаметр [мм]
|58
|Вес [кг]
|0,009
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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