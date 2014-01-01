Наружный диаметр [мм] 58 Материал Латунь Вес [кг] 0,267

Запчасть втулка шкворня 50*58*50 представлена по производителю FEBI с артикулом 28397. У данной детали есть аналоги с номерами: 28397, 28397, 5000792140, 7485132299, 116083. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия втулка шкворня 50*58*50 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.