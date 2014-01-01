|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|28392
|Наименование
|Сальник MERCEDES ступицы задней (120x150x15) FEBI
|Толщина [мм]
|15
|Внутренний диаметр
|120
|Наружный диаметр [мм]
|150
|Материал
|NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
|Сторона установки
|справа, слева
|Вес [кг]
|0,149
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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