Наружный диаметр [мм] 150 Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук) Сторона установки справа, слева Вес [кг] 0,149

Запчасть сальник Мерседес ступицы задней (120x150x15) Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 28392. У данной детали есть аналоги с номерами: TOSK239, 28392, 0139977346, 810790, 04272, 420398, A0049971847. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник Мерседес ступицы задней (120x150x15) Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.