Производитель / Поставщик FEBI № Производителя 28390 Наименование Ремкомплект ступицы Мерседес Актрос Атего Аксор (2 сальника, прокладка, кольцо АБС, 8 болтов) Вес [кг] 0,507

Запчасть ремкомплект ступицы Мерседес Актрос Атего Аксор (2 сальника прокладка кольцо АБС 8 болтов) представлена по производителю FEBI с артикулом 28390. У данной детали есть аналоги с номерами: 010835, 01139800A, 1406018070S, 1406018071S, 491099, 75905, 9423301025. Ремкомплекты в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремкомплект ступицы Мерседес Актрос Атего Аксор (2 сальника прокладка кольцо АБС 8 болтов), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные ремкомплекты с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.