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Фильтр, воздух во внутренном пространстве артикул 28379 FEBI в Алматы

Производитель / Поставщик FEBI № Производителя 28379 Наименование Фильтр, воздух во внутренном пространстве Исполнение фильтра Фильтр активированного угля Длина [мм] 449 Ширина [мм] 120 Высота [мм] 32 Вес [кг] 0,31 показать еще Информация для покупателей Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров. Фильтр Бренд Бренды Сортировать по цене

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