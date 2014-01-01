Сторона установки передний мост слева, передний мост справа Вес [кг] 0,580 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с самоблокирующейся гайкой для оригинального номера 77362278

Запчасть наконечник рулевой тяги представлена по производителю FEBI с артикулом 28351. У данной детали есть аналоги с номерами: 28351 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник рулевой тяги на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.