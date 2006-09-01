Материал Серый чугун Число крыльев 9 Вес [кг] 9,235 для оригинального номера 904 200 49 01 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с уплотнениями Соблюдать сервисную информацию

Если вы хотите купить насос водяной для Мерседес Атего с моторами OM904 OM906, просто позвоните нам! Применяется на Mercedes Atego. С двигателями OM906, OM904, OM924, OM926. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю FEBI с артикулом 28329. У данной детали есть аналоги с номерами: 01070100A, 01100012, 0119143, 012000900000, 20160390400, 20200177, 461919. Термостаты в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UGпредставлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные термостаты с гарантией от производителя FEBI.