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Насос водяной для Мерседес Атего с моторами OM904 OM906 артикул 28329 FEBI в Алматы

28329 FEBI Насос водяной для Мерседес Атего с моторами OM904 OM906
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 28329
Наименование Насос водяной для Мерседес Атего с моторами OM904 OM906
Материал крыльчатки водяного насоса Серый чугун
Материал прокладки резина
Материал Серый чугун
Число крыльев 9
Вес [кг] 9,235
для оригинального номера 904 200 49 01
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с уплотнениями
Соблюдать сервисную информацию
Если вы хотите купить насос водяной для Мерседес Атего с моторами OM904 OM906, просто позвоните нам! Применяется на Mercedes Atego. С двигателями OM906, OM904, OM924, OM926. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю FEBI с артикулом 28329. У данной детали есть аналоги с номерами: 01070100A, 01100012, 0119143, 012000900000, 20160390400, 20200177, 461919. Термостаты в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UGпредставлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные термостаты с гарантией от производителя FEBI.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
MERCEDES-BENZ VARIO c бортовой платформой/ходовая часть (B670, B668, B667) 818 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) 2006.09 - Выпускается

Если хотите купить Насос водяной для Мерседес Атего с моторами OM904 OM906 FEBI с артикулом 28329 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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