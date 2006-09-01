|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|28329
|Наименование
|Насос водяной для Мерседес Атего с моторами OM904 OM906
|Материал крыльчатки водяного насоса
|Серый чугун
|Материал прокладки
|резина
|Материал
|Серый чугун
|Число крыльев
|9
|Вес [кг]
|9,235
|для оригинального номера
|904 200 49 01
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с уплотнениями
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MERCEDES-BENZ
VARIO c бортовой платформой/ходовая часть (B670, B668, B667)
818 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324)
2006.09 - Выпускается
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