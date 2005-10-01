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28323F_фильтр салона!\ Suzuki Grand Vitara 98> артикул 28323 FEBI в Алматы

28323 FEBI 28323F_фильтр салона!\ Suzuki Grand Vitara 98>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 28323
Наименование 28323F_фильтр салона!\ Suzuki Grand Vitara 98>
Исполнение фильтра Салонный фильтр тонкой очистки
Длина [мм] 227
Ширина [мм] 115
Высота [мм] 17,5
Вес [кг] 0,087
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
SUZUKI GRAND VITARA II (JT, TE, TD) 2.7 Привод на все колеса (JB627, TD94V) 2005.10 - Выпускается

Если хотите купить 28323F_фильтр салона!\ Suzuki Grand Vitara 98> FEBI с артикулом 28323 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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