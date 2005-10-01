|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|28323
|Наименование
|28323F_фильтр салона!\ Suzuki Grand Vitara 98>
|Исполнение фильтра
|Салонный фильтр тонкой очистки
|Длина [мм]
|227
|Ширина [мм]
|115
|Высота [мм]
|17,5
|Вес [кг]
|0,087
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
SUZUKI
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
2.7 Привод на все колеса (JB627, TD94V)
2005.10 - Выпускается
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