|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|28304
|Наименование
|РМК реактивной тяги
|Толщина [мм]
|24, 76
|Наружный диаметр [мм]
|85
|Тип рычага
|для продольного рычага
|Сторона установки
|Задняя ось двусторонне
|Расстояние между отверстиями [мм]
|152
|Вес [кг]
|2,866
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с дистанционной шайбой, с защитным кольцом
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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