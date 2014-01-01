Тип рычага для продольного рычага Сторона установки Задняя ось двусторонне Расстояние между отверстиями [мм] 152 Вес [кг] 2,866 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с дистанционной шайбой, с защитным кольцом

Запчасть ремкомплект реактивной тяги представлена по производителю FEBI с артикулом 28304. У данной детали есть аналоги с номерами: 28304, 0003502705, BK2922721SP, 490816, 36769000, 2515801, 0003502705. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект реактивной тяги на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.