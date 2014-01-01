|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|28275
|Наименование
|Тяга рулевая поперечная L=1620 28275, Febi
|Длина [мм]
|1620
|Наружный диаметр [мм]
|52
|Размер внутренней резьбы
|M30 x 1,5
|Размер наружной резьбы
|M27 x 1,5
|Размер конуса [мм]
|32,2
|Сторона установки
|передний мост
|Вес [кг]
|16,038
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с корончатой гайкой
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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