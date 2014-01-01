Размер внутренней резьбы M30 x 1,5 Размер наружной резьбы M27 x 1,5 Размер конуса [мм] 32,2 Сторона установки передний мост Вес [кг] 16,038 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с корончатой гайкой

Запчасть тяга рулевая поперечная L=1620 28275 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 28275. У данной детали есть аналоги с номерами: 28275, 9493301603, 9493300603, 9493300703, 9493301503, 9493302403, 462871. Тяги рулевые и наконечники в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая поперечная L=1620 28275 Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные тяги рулевые и наконечники с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.