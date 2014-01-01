|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|28273
|Наименование
|Тяга рулевая продольная L=1095 MB Actros MP2/Axor2 28273, Febi
|Длина [мм]
|1095
|Наружный диаметр [мм]
|42
|Размер наружной резьбы
|M27 x 1,5
|Размер конуса [мм]
|32
|Стойка
|Шатун
|Вес [кг]
|9,36
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с самоблокирующейся гайкой
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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