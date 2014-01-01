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Тяга рулевая продольная L=1095 MB Actros MP2/Axor2 28273, Febi артикул 28273 FEBI в Алматы

28273 FEBI Тяга рулевая продольная L=1095 MB Actros MP2/Axor2 28273, Febi
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 28273
Наименование Тяга рулевая продольная L=1095 MB Actros MP2/Axor2 28273, Febi
Длина [мм] 1095
Наружный диаметр [мм] 42
Размер наружной резьбы M27 x 1,5
Размер конуса [мм] 32
Стойка Шатун
Вес [кг] 9,36
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с самоблокирующейся гайкой
Запчасть тяга рулевая продольная L=1095 Мерседес Актрос МП2/Axor2 28273 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 28273. У данной детали есть аналоги с номерами: 28273, 0014601305, 0024600505, 0034603205, 3754601505, 0014601405, 2524901. Тяги рулевые и наконечники в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая продольная L=1095 Мерседес Актрос МП2/Axor2 28273 Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные тяги рулевые и наконечники с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Тяга рулевая продольная L=1095 MB Actros MP2/Axor2 28273, Febi FEBI с артикулом 28273 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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