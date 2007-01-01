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Тяга / стойка, стабилизатор артикул 28271 FEBI в Алматы

28271 FEBI Тяга / стойка, стабилизатор
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 28271
Наименование Тяга / стойка, стабилизатор
парные номера артикулов 28272
Длина [мм] 50
Размер наружной резьбы M10 x 1,25
Цвет черный
Стойка Соединительная штанга
Сторона установки передний мост слева
Вес [кг] 0,2
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с самоблокирующейся гайкой
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
SUBARU JUSTY IV 1.0 (M300) 2007.01 - Выпускается

Если хотите купить Тяга / стойка, стабилизатор FEBI с артикулом 28271 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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